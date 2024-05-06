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        Haberler Dünya ABD'de üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterilerinde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alındı

        ABD'de üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterilerinde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alındı

        ABD'de üniversite kampüslerinde düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerinde gözaltı sayısı artıyor. Ülke genelinde hafta sonu da müdahalelere rağmen süren gösterilerde 2 bin 500 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 10:24 Güncelleme: 06.05.2024 - 10:24
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        ABD'deki gösterilerde gözaltı sayısı artıyor
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        ABD genelinde üniversitelerde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde, yaklaşık 2 bin 500 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

        Fox News, 18 Nisan'dan bu yana kampüslerdeki gösterilerde gözaltına alınanların sayısının yaklaşık 2 bin 500 olduğunu duyurdu.

        ABD'de üniversitelerde gelecek hafta yapılması planlanan mezuniyet törenlerine rağmen Filistin'e destek gösterilerinin devam etmesi bekleniyor.

        Ülke genelinde hafta sonu da müdahalelere rağmen gösteriler sürdü.

        Chicago kentindeki DePaul Üniversitesi'nde dün Filistin'e destek veren öğrenciler ile karşıt görüşlü protestocular arasında gerginlik çıktı.

        Charlottesville kentinde bulunan Virginia Üniversitesi'nde cumartesi günü düzenlenen gösteride 25 Filistin destekçisi gözaltına alındı.

        Güney California Üniversitesi'nde (USC) ise dün Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) polisi, Filistin'e destek veren öğrencileri uzaklaştırarak kampüsteki Gazze Dayanışma Kampı'nı kaldırmıştı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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