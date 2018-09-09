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ABD'deki ikonik anıtta Türkiye de temsil edilmeye başlandı

ABD, Chicago'daki “1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü” simgesi Haymarket Anıtı'na HAK-İŞ Konfederasyonu plaketi de eklendi

09.09.2018 - 05:18 | Güncelleme: AA

ABD’nin Chicago kentindeki “1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü”nün simgesi olarak kabul edilen Haymarket Anıtı’nda temsil edilen sendikalar arasına Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ Konfederasyonu) da eklendi.

Kentteki Haymarket Meydanı’nda bulunan ikonik anıta HAK-İŞ Konfederasyonu plaketinin de yerleştirilmesi Illinois İşçi Tarih Topluluğu (ILHS) tarafından kararlaştırıldı. Anıt önünde düzenlenen törene HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, ILHS Başkanı Larry Spivack ve bazı davetliler katıldı.

Plaket asılmadan önce davetlilere hitap eden ILHS Başkanı Spivack, anıtın tüm dünyadaki işçiler için taşıdığı öneme dikkat çekerek HAK-İŞ Konfederasyonunun da hak ettiği yerde temsil edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Programda konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan da Türkiye dünya işçi hareketi için büyük öneme sahip anıtta temsil edilmenin tüm Türk çalışanlar adına gurur verici olduğu söyledi.

“DÜNYA İŞÇİ TARİHİ İÇİN KARA GÜNLERDİ”

Programın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Arslan, 1886 yılında emekçilerin çalışma saatlerinin 8 saate indirilmesi gibi insani bir taleple başlayan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan olayları “Dünya işçi tarihi için kara günlerdi” şeklinde niteledi.

Yaşanan olaylar anısına 1 Mayıs’ın dünyada Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olarak ilan edildiğini hatırlatan Arslan, “Türkiye’de de 1 Mayıs’ın Emek ve Dayanışma Günü ve resmi tatil olarak ilan edilmesinde HAK-İŞ Konfederasyonunun büyük katkı ve desteği olmuştur. Bu mücadelemizden yola çıkan ILHS, yapmış olduğu araştırmalar neticesinde HAK-İŞ Konfederasyonu plaketinin de ünlü anıta asılmasına karar vermiştir. Bu bizim için büyük bir şereftir” diye konuştu.

Arslan, işçi hareketinin tarihi anıtında HAK-İŞ Konfederasyonunun plaketinin de yer almasının Türk işçiler ve HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri adına büyük bir onur olduğunu söyledi.

Programın ardından beraberindekilerle Haymarket Anıt Mezarlığındaki sendikacıların mezarlarını ziyaret edeceklerini belirten Arslan, “Haymarket olaylarında hayatını kaybeden sendikacıların başlattığı mücadeleyi daha ileri noktalara taşımak için çalışacağız. Bugün bizim için tarihi bir gün. Dünyada barışın hakim kılınması, adaletli bir ücretin elde edilmesi, sendikal hareketin güçlenmesi ve insanlığın kardeşçe, barış içinde yaşaması için mücadelemizi devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin de HAK-İŞ Konfederasyonu plaketiyle temsil edileceği anıtta İsveç, Fransa, Yeni Zelanda, Japonya, Irak, Meksika, Kolombiya ve Filipinler de temsil ediliyor.

HAYMARKET OLAYI

İşçilerin günlük çalışma sürelerinin 8 saate düşürülmesi için 1 Mayıs 1886'da Chicago’da protestolar düzenlenmeye başlanmıştı. 4 Mayıs 1886'da Haymarket Meydanı’nda gerçekleşen eylemde patlayan bir bomba ve sonrasında çıkan olaylarda 7 polis memuru ve 4 işçi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Bombalama eylemini gerçekleştirdikleri iddiasıyla yargılanan 8 kişiden 7’si idam cezasına, birisi de 15 yıl hapse mahkum edilmişti. Sanıklardan 4’ü 1887 yılında idam edilirken, 2’sinin cezası dönemin valisi Richard J. Oglesby tarafından müebbet hapse çevrilmiş, bir sanık da idamından bir gün önce intihar etmişti.

Olayların etkisiyle 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti.

 

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