Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Amerika
ABONE OL

ABD'den Almanya'ya dolaylı tank baskısı geldi

ABD'nin yeni onayladığı Ukrayna'ya 2.5 milyarlık yeni askeri yardım desteği ile Şubat 2022'den beri Biden yönetimin Ukrayna'ya destek sözü 26,7 milyar doları aştı

ABD'den Almanya'ya dolaylı tank baskısı geldi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin Batılı liderlere seslenerek Tanklara ihtiyacımız var açıklaması sonrası gözler Almanya'ya çevrildi.Polonya başta olmak üzere bazı NATO ülkelerinin Leopard tanklarını Ukrayna'ya verme isteğine rağmen,Almanya Başbakanın isteksiz davranması birçok soru işaretini gündeme getirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komite Başkanı Michael McMaul, ", Almanya'nın bizi beklediğini duydum. ABD olarak, bir tane Abrams tank vereceğimizi açıklasak, Almanya belki harekete geçebilir" açıklamasında bulundu

McMaul,"Almanya'nın Leopard tankları, Avrupa'da birçok ülkede kullanılıyor, ancak Ukrayna'ya vermeleri Berlin'in iznine ihtiyaçları var." dedi. McMaul," Ruslar kış saldırısı yapacak. Dönbaş'ın doğu kanadında bu tanklara ihtiyaçları var. İran insansız hava araçlarının bulunduğu Kırım'ı vurmak için daha uzun menzilli topçu ATACMS'ye de ihtiyaçları var" dedi.

Senatör Chris Coons Almanya Liderine:Tank Verin Ricası

Başkan Biden'a yakın isimlerden Senato Dış İlişkiler Komite üyesi Chris Coons,Davos Ekonomi zirvesinde,Almanya Başbakanı Scholz ile görüşerek,Almanya'nın Ukrayna'ya tank tedariği konusunda öncü olmasını istedi

ABD'nin en son askeri yardım paketinde 150 zırhlı araç Ukrayna verileceği açıklanır iken,Abraham tankı listede yoktu.ABD'li askeri uzmanlar Abraham tankının yakıt ve bakım nedeni ile Ukrayna savaşında uygun olmadığını da belirtenler var.

Almanya Başbakanı Sholz, ABD'den sonra İngiltere ile beraber Almanya Ukrayna'ya en çok yardım eden 2. ülke açıklaması yaptı. Almanya Ukrayna'ya Tank Göndermekte Neden İsteksiz olduğu soruları gündeme gelir iken en büyük çekingenin, Almanya'nın tarihi sorumluluk ve savaşı tırmanma korkusu olduğu belirtiliyor.Bir Alman resmi yetkilisi Alman basınına verdiği demeçte, "Eğer Ukrayna,Rusya topraklarına Alman tankları ile girer ise ne yaparız"sorusunu hatırlattığı gündeme düşmüştü.

Berlin'i Ukrayna'ya istediği tüm silahları verme konusunda isteksiz hale getirdi.

Alman kamuoyu Ukrayna'ya desteğini sürdürürken, birçok Alman uzun süredir ülkeye tank sevkiyatına karşı çıkıyor. İnşa tarafından haftalık Bild am Sonntag için 8 Ocak'ta yayınlanan temsili bir ankette, Almanların %50'sı Almanya'nın Ukrayna'ya ana muharebe tankları teslim etmesine karşı çıktıklarını ve %38'in lehte olduğunu söyledi.

NATO Müttefik ülkelerinin toplamda 2bin Leaopard tankına sahip olması ve Polonya dahil bazı üye ülkelerin Leopard tankı Ukrayna'ya vermeye hazır olmasına rağmen,Almanya'nın izni gerekiyor. Ciner Medya ABD Temsilcisi Ali Çınar Washington'dan bildirdi

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Meksika'nın Veracruz eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü
DÜNYA Meksika'da silahlı saldırı: 2'si çocuk 6 ölü
Araştırma: Çocuklar 13 yaşından sonra annelerinin sesine kayıtsızlaşıyor
DÜNYA Araştırma: Çocuklar 13 yaşından sonra annelerinin ...
Almanya, İsveç’te Kuran-ı Kerim yakılmasını kınadı
DÜNYA Almanya, İsveç’te Kuran-ı Kerim yakılmasını kınadı
Kuşlar neden insanların ve arabaların üzerine pisler?
DÜNYA Kuşlar neden insanların ve arabaların üzerine pisler? ...
AB Komisyonu: Kuran-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili İsveç makamları adım atmalı
DÜNYA AB'den İsveç'teki provokatif eyleme ilişkin açıklama
İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti
DÜNYA İngiltere'de binlerce ambulans çalışanı grevde!
Irak'tan Alman yatırımcılara "kapıda vize" uygulaması
DÜNYA Irak'tan Alman yatırımcılara "kapıda vize" uygulaması
AB Türkiye Delegasyonu: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da zirve yapılacak
DÜNYA Savaşın yıl dönümünde İstanbul'da zirve yapılacak
ABD'de sokaklar karıştı: Polis aracı ateşe verildi
DÜNYA ABD'de sokaklar yine karıştı
Rusya, Estonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istedi
DÜNYA Rusya'dan kritik Estonya kararı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.