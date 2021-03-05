AA

Greenfield, gazetecilere yaptığı açıklamada, Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray eyaletinde süren çatışmalar nedeniyle insani durum ve insan hakları ihlallerinin "alarm verici" olduğunu söyledi.

Etiyopya'da yaşanan çatışmaların binlerce masum sivil için felaket sonuçlar doğurduğunu ifade eden Greenfield, durumun bölgesel barış ve güvenliği de doğrudan tehdit ettiğini belirtti.

AA'nın haberine göre; Etiyopya'daki durumun daha kötüye gitmemesinin doğrudan hükümete bağlı olduğunu söyleyen Greenfield, Etiyopya hükümetine çatışmalara derhal son vermesi, Eritre güçleri ve Amhara bölgesel güçlerinin ise Tigray'den derhal çekilmesi çağrısında bulundu.

TİGRAY BÖLGESİNDEKİ ÇATIŞMALAR

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, iktidara geldiği 2018'den beri gerginlik yaşadığı ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı 3 Kasım 2020'de ani bir askeri operasyon başlatmıştı.

Etiyopya, Tigray operasyonunda 19 Kasım 2020'de Aksum şehrine girmiş, 28 Kasım 2020'de ise eyaletin başkenti Mekelle'yi ele geçirmişti.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International),Etiyopya ordusunun TPLF'ye karşı yürüttüğü operasyona destek olan komşu Eritre kuvvetlerinin, 28-29 Kasım 2020'de Aksum caddelerinde sivillere ateş açarak ve ev baskınları düzenleyerek yüzlerce silahsız sivili öldürdüğünü öne sürmüştü.

Eritre hükümeti yetkilileri ise Uluslararası Af Örgütünün iddialarını reddetmişti.