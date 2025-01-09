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        ABD'den HTŞ açıklaması

        ABD yönetimi, Suriye'de yönetime öncülük eden Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarılmasına yönelik şu anda herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 05:51 Güncelleme: 09.01.2025 - 05:54
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        ABD'den HTŞ açıklaması
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        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde Suriye'deki son durumu değerlendirdi.

        Suriye'de Beşşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından ülkede yönetime öncülük eden HTŞ'nin halen ABD'nin yabancı terör örgütleri listesinde olduğunu kaydeden Kirby, "Bir grubu terör örgütü olarak tanımlama kararı, ciddi ve titiz bir karar verme sürecini gerektirir. Görev süremiz sona erene kadar bu sürece sadık kalacağız." dedi.

        20 Ocak'ta görevi seçilmiş başkan Donald Trump yönetimine devredeceklerini hatırlatan Kirby, görev süreleri sona erinceye kadar bu konuyu hassasiyetle takip etmeyi ve HTŞ'nin attığı adımları bu anlamda yakından izlemeyi sürdüreceklerini ifade ederken, ancak şu aşamada HTŞ'nin listeden çıkarılmasına yönelik bir açıklamalarının olmadığını yineledi.

        ABD MEDYASINA GÖRE BİDEN YÖNETİMİ, HTŞ KARARINI TRUMP'A BIRAKACAK

        Öte yandan konuyla ilgili olarak Washington Post gazetesine konuşan bazı üst düzey ABD'li yetkililer, HTŞ'nin terör listesinden çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin kararın 20 Ocak'ta görevi devralacak Trump'a bırakılacağını açıkladı.

        Adı açıklanmayan yetkililer, kalan 12 günlük sürede Biden yönetiminin bu konuda herhangi bir adım atmayı planlamadığını belirtti.

        ABD yönetimi önceki günkü açıklamasıyla, Suriye'ye yönelik insani yardımlar üzerindeki bazı yaptırımları kaldırmış, ancak daha önce Esad yönetimine yönelik getirilen yaptırımların yürürlükte kalmasına karar verdiğini duyurmuştu.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Suriye
        #HTŞ
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