ABD Hazina Bakanlığı, İran petrolünün sevkiyatında rol oynayan kişi ve kurumlara yönelik yaptırım uygulanacağını açıkladı.

İran'ın en büyük ticari ortaklarından biri olan Çin'e gönderilen petrolün sevkiyatında hizmet veren; Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden kişi ve kurumlar yaptırıma tâbi tutulacak.

Açıklamada ayrıca İran'ın petrolden elde ettiği gelirle, bölgeyi istikrarsızlaştırdığı ve nükleer kapasitesini artırdığı iddia edildi.

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