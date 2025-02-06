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        Haberler Dünya ABD'den İran petrolüne yaptırım | Dış Haberler

        ABD'den İran petrolünün sevkiyatına yaptırım

        ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolüne ilişkin birtakım yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Hazina Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran petrolünün Çin'e sevkiyatında rol oynayan kişi ve kurumlara yönelik yaptırım uygulanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 19:58 Güncelleme: 06.02.2025 - 19:58
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        ABD'den İran petrolüne yönelik yaptırım
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        ABD Hazina Bakanlığı, İran petrolünün sevkiyatında rol oynayan kişi ve kurumlara yönelik yaptırım uygulanacağını açıkladı.

        İran'ın en büyük ticari ortaklarından biri olan Çin'e gönderilen petrolün sevkiyatında hizmet veren; Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden kişi ve kurumlar yaptırıma tâbi tutulacak.

        Açıklamada ayrıca İran'ın petrolden elde ettiği gelirle, bölgeyi istikrarsızlaştırdığı ve nükleer kapasitesini artırdığı iddia edildi.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir

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