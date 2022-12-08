HABERTURK.COM

ABD'den Türk iş insanı Sıtkı Ayan'a 'İran bağlantısı' iddiasıyla yaptırım uygulandı.

Sıtkı Ayan

ABD Hazine Bakanlığı, Türk iş insanı Sıtkı Ayan’ın, şirketleri üzerinden İran petrolü için uluslararası satış ve sevkiyat sözleşmeleri oluşturulduğuna ilişkin belgeler üzerine ABD makamları harekete geçti.

Belgelerde Ayan’ın şirketleri üzerinden kara para aklandığı ve İran’ın Kudüs Gücü adına petrol satışları gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ayan’ın Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere birçok ülkeyle, yüz milyonlarca dolar değerindeki İran petrolünü satmak için sözleşme yaptığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, "Ayan'ın şirketleri İran petrolünün kaynağını ve Devrim Muhafızlarının bundan faydasını gizleyerek uluslararası olarak satılması için yabancı alıcılarla satış sözleşmeleri imzaladı, petrolün nakliyesini sağladı ve gelirlerin aklanmasına yardımcı oldu" ifadeleri yer aldı.

20’DEN FAZLA ŞİRKETE YAPTIRIM

Ayan’ın oğlu Bahaddin Ayan, ortağı Kasım Öztaş ve diğer ortaklarla birlikte Cebelitarık merkezli bir holding şirketi olan ASB Şirketler Grubu da dahil olmak üzere en az 20 şirket belirlendi.

ABD Hazine Bakanlığı, Ayan ve şirketlerinin ABD’deki varlıklarının dondurulacağını ve ülkede işlem yapmalarının yasaklanacağını duyurdu. Bakanlık, Ayan’ın şirketleriyle çalışan diğer şirketlerin de yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarı yaptı.

Sıtkı Ayan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılındaki bir grup toplantısı konuşmasında yurt dışına gönderilen paraların bir ada ülkesinde Ayan'ın yönetim kurulu başkanı olduğu şirkete aktarıldığını söylemişti.