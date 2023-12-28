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        ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yeni askeri yardım

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık yeni askeri yardım gönderileceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 01:18 Güncelleme: 28.12.2023 - 01:18
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        ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım
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        Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık savunma yardımının da yer aldığı paketi yeni yıla girmeden Kongreden geçiremeyen ABD yönetimi, Ukrayna'ya yeni bir askeri yardım göndereceğini duyurdu.

        AA'nın haberine göre; Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, 250 milyon dolarlık askeri yardım paketinde karadan havaya füze sistemlerinin, Stinger füzelerinin, top mühimmatlarının, antitank silahlarının ve Ukrayna ordusunun ihtiyaç duyduğu diğer silahların yer aldığı belirtildi.

        Joe Biden yönetiminin, Senatodaki Cumhuriyetçilerin engeline takılan ve içinde Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık ilave desteğin de yer aldığı paketin geçmesi için yeni yılla çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

        Senatodaki Cumhuriyetçiler, aralık ayının son günlerinde gündeme gelen tasarıya, içinde ABD'nin güney sınırlarının güvenliğinin artırılmasına ilişkin ilave tedbirler yer almadığı gerekçesiyle destek vermemişlerdi.

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        #Ukrayna
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