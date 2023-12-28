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        Haberler Gündem 3. Sayfa 31 yaşındaki genç kadına sokak ortasında silahlı saldırı

        31 yaşındaki genç kadına sokak ortasında silahlı saldırı

        Mardin'de 31 yaşındaki Zeynep Gül Kuşçu, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı, genç kadın yaşamını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 00:48 Güncelleme: 28.12.2023 - 00:48
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        31 yaşındaki genç kadına sokak ortasında silahlı saldırı
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        Mardin'de, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Zeynep Gül Kuşçu (31), hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Gençlik Sokak´ta yürüyen Zeynep Gül Kuşçu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancalı saldırıya uğradı.

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başından vurulan Zeynep Gül Kuşçu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Zeynep'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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