ABD'den Yemen'in başkenti Sana'ya 20 saldırı

ABD savaş uçaklarının Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği 20 hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun X sayfasında yer alan habere göre, ABD savaş uçaklarının başkent Sana'nın Es-Sevra ilçesine bağlı En-Nahda yerleşim bölgesini hedef aldığı saldırısında bir kişi yaşamını yitirdi.

ABD savaş uçaklarının Sana'nın Es-Seb'in ilçesine bağlı El-Hafa bölgesine 14, Beni Haşiş bölgesine 3, Menaha bölgesi ile Nakîl el-Farda bölgesine de birer saldırı düzenledi.

Ayrıca Yemen'in El-Cevf ilinin El-Hazm ilçesine de ABD güçlerince bir hava saldırısı düzenlendi.

Saldırılarda ölü, yaralı ya da hasarlara dair bir bilgi verilmedi.

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ABD'den ise saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.