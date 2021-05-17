Blinken'dan İsrail açıklaması! 0:00 / 0:00

Reuters

Son dakika bilgilerine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in kendini savunma hakkında olduğunu tekrar ederek, Hamas ve Gazze'deki diğer grupların roket saldırılarını sonlandırması gerektiğini söyledi.

Sivillerinin hayatını kaybetmemesi için özenli davranılması gerektiğini söyleyen Blinken, İsrail'in sivillere zarar vermemek için ekstra çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamasın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

Blinken, İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin azaltılması için ABD'nin yoğun diplomasi trafiğinin devam edeceğini belirtti.

Öte yandan İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e çıktı.