Blinken, İtalyan gazetesi La Repubblica’ya konuştu 0:00 / 0:00

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ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dev zirvesinden sonra, Rusya ile istikrarlı ilişkilere dikkat çeken ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya saldırmaya devam ederse, Washington yanıt verecektir açıklamasında bulundu.

Salı günü, İtalyan gazetesi La Repubblica’ya verdiği röportajdaki ifadelerinde, "Rusya bize saldırmaya ya da yaptığı gibi davranmaya devam ederse; SolarWinds saldırıları, seçimlerimize izinsiz girişler ve Navalny'ye karşı saldırganlık, o zaman yanıt vereceğiz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, siber saldırıla ve Kremlin muhalifi olan Navalny’e atıfta bulundu.

Satır başlıklarında, ABD- Çin ilişkileri de vardı. Çin ile ilişkiler söz konusu olduğunda Blinken, iki ulus arasında bir seçim yapmaya zorlamak gibi bir amaçları olmadıklarını söyledi.

Ancak Çin ile anlaştığımızda, - rakip, hasım veya ortak- eğer birlikte hareket edersek çok daha etkili olacaklarını bildirdi.