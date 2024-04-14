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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass'tan Türkiye ziyareti

        ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass'tan Türkiye ziyareti

        ABD'li üst düzey yetkili John Bass, Türkiye'yi ziyaret etmeye karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 21:02 Güncelleme: 14.04.2024 - 21:02
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        ABD'li müsteşar Bass'tan Türkiye ziyareti
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        ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine 15-16 Nisan tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ziyarette, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın eş başkanlıklarında 7-8 Mart'ta düzenlenen "7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma" toplantısında kararlaştırılan hususlar dahil ikili ilişkiler, Gazze'deki güncel gelişmeler, bölgesel ve uluslararası konularda görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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