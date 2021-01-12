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ABD Dışişleri Bakanlığı sitesinde 'Trump'ın görev süresi doldu' paylaşımı yapıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde, Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in görev süresinin yerel saatle 11 Ocak gecesi dolacağına dair paylaşım yapıldı. Paylaşımı yapanın bir Bakanlık çalışanı olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sitesinde 'Trump'ın görev süresi doldu' paylaşımı yapıldı
HABERTURK.COM / AA

Bakanlığın sitesinde Donald Trump'a ait kısımda "Donald Trump'ın görev süresi 11 Ocak 2021 19.44'te dolacaktır", Pence'in biyografi kısmında ise "Pence'in görev süresi 11 Ocak 2021 19.49'da dolacaktır." ifadelerinin olması ülke gündemine oturdu.

Ancak Buzzfeed'e konuşan bazı yetkililer, söz konusu paylaşımı "kızgın bir Bakanlık çalışanının" yaptığını açıkladı.

Söz konusu sayfaların sosyal medyada paylaşılmasının ardından sayfaya erişilemediği görüldü.

TRUMP'IN AZLİ İÇİN RESMİ TEKLİF MECLİS'E SUNULDU

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nı onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump taraftarları Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre'ye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine Trump'ın görevden alınması ya da azledilmesi tartışmaları alevlenmişti.

Azil maddesinin Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilmesi bekleniyor ancak azil sürecinde mahkeme görevi görecek olan Senato'nun gündemine ne zaman geleceği belirsizliğini koruyor.

Söz konusu azil maddesinin Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi, Trump'ın "görevden alınması istemiyle suçlanan ilk başkan" olarak tarihe geçmesi anlamına gelecek.

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