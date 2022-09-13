ABD donanmasından UFO itirafı

Donanma sözcüsü, "Bu bilgilerin yayınlanması, düşmanlara Savunma/Donanma operasyonları, güvenlik açıkları hakkında değerli bilgiler sağlayabileceği için ulusal güvenliğe zarar verecek" denildi.

Independent'ın haberine göre bir ABD Donanması sözcüsü, geçen hafta Black Vault adlı site tarafından sunulan Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamındaki talebine yanıt verdi.

ABD Donanması, kimliği belirsiz uçan cisimlerin (UFO'lar) daha fazla görülmemiş ve sınıflandırılmış videolarını kamuya açıklamayacaklarını ve bunun "ulusal güvenliğe zarar vereceğini" de sözlerine ekledi.

DAHA FAZLA VİDEO OLDUĞU DOĞRULANDI

Görsel: Associated Press

Black Vault web sitesi daha önce, ABD hükümetinin UFO'ya ait görüntülerin bir arşivini yayınlamıştı. Pentagon'un ABD Donanması pilotları tarafından çekilen üç UFO videosunun gizliliğini kaldırmasından sadece bir gün sonra, Black Vault, diğer videoları teslim etmesini isteyen bir talepte bulundu.

Donanma sözcüsü, bu tür daha fazla video olduğunu doğrularken, "Videoların hiçbir kısmı yayınlanmak üzere paylaşılamaz" dedi. ABD Donanması geçmişte üç videosunun gizliliğini kaldırmış olsa da, bu videolara özgü gerçeklerin benzersiz olduğunu ve resmi yayınlanmadan önce resmi olmayan kanallar aracılığıyla yayınlandığını da sözlerine ekledi.

Sözcü konuya ilişkin ayrıca "Bu olaylar kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışıldı; hatta büyük haber kaynakları bu olaylarla ilgili özel yayınlar yaptı. Bu olaylarla ilgili kamuya açık bilgi miktarı göz önüne alındığında, ulusal güvenliğe daha fazla zarar vermeden dosyaların serbest bırakılması mümkün" dedi.

ABD Pentagon, üç videonun, halkın görüntülerin gerçek olup olmadığı ve yanlış anlamalarını gidermek için yayınlandığını söylemişti.

Donanmanın son girişine yanıt olarak, Black Vault, reddedilen video talepleri için bir temyiz başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

2022'DE ŞÜPHELİ KARŞILAŞMALAR HAKKINDA TOPLANILMIŞTI Görsel: Associated Press ABD ordusu 2020’de önceki yıllarda Amerikan pilotlarınca gözlemlenen ancak tanımlanamayan cisimlere ilişkin görüntülerin gizliliğini kaldırmıştı. Daha sonra ABD istihbaratı söz konusu olayları incelemiş ve gerekli tanımlamayı yapamamıştı. Pentagon da bu tür olaylara ilişkin gözlemleri verilere dönüştürmek için önce Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü adlı bir birim kurmuş, daha sonra da bunu Hava Nesnelerini Tanımlama, Yönetim, Senkronizasyon Grubu olarak dönüştürmüştü.

GİZEMLİ CİSİM OKYANUSTA KAYBOLMUŞTU Görsel: Associated Press Bu yılın başlarında UFO'larla ilgili ilk duruşmasını gerçekleştirilmişti. Duruşmada ilk olarak gösterilen Temmuz 2019'da California kıyılarında bir ABD Donanması gemisi tarafından çekilen bir videoydu. Tanımlanamayan cisim, okyanus yüzeyinin altında kaybolmadan önce birkaç dakika Pasifik'in üzerinde uçuyordu. Savunma yetkilileri, görüntülerin gerçek olduğunu ve kanıtların ciddi teknolojiye sahip gizemli bir cisim olduğunu gösterdiğini söylemişti.