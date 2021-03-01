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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinden sonra ilk kez halka seslendi.

Amerikan Muhafazakar Birliği (CPAC) 2021 etkinliğinde konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"YENİ PARTİ KURMAYACAĞIM"

"Bu kadar başarılı bir yolculuk daha olmadı. Dört yıl önce hep birlikte başlattık ve bu yolculuk henüz bitmedi. Yanınızda mücadele etmeye devam edeceğimi söylemek istiyorum. Yeni bir parti kurmayacağız. Cumhuriyetçi Parti'miz var, yeniden birlik olacak ve hiç olmadığı kadar güçlü olacak. Yeni bir parti kurmayacağım.

Sahte haberler. 'Hadi yeni bir parti kuralım, oyları bölelim ki hiç kazanamayasın.' Hayır, bununla ilgilenmiyoruz. Yeterince desteğimiz var. Hiçkimsenin daha önce duymadığı sayıları görüyoruz. Harika sayılar görüyoruz ve bunun için sizlere teşekkür etmek istiyorum.

Biden yönetiminin kötü olacağını hepimiz biliyorduk. Ama ne kadar kötü olacağını hayal bile edememiştik. Seçim münazaralarında bunlardan hiç bahsetmemişti. Gerçi neyden bahsettiğini de anlayamamıştık. Seçim kampanyası yalanlarla doluydu.

"1 AYDA 'ÖNCE AMERİKA'DAN 'EN SON AMERİKA'YA GEÇTİK"

Joe Biden, modern tarihte en korkunç ilk bir ay performansına sahip ABD Başkanıdır. Bu doğru. Biden yönetimi iş karşıtı, aile karşıtı, sınır karşıtı, enerji karşıtı, kadın karşıtı ve bilim karşıtı olduğunu çoktan kanıtladı bile. Kısacık 1 ay içerisinde 'Önce Amerika'dan 'En son Amerika' ya geçtik. Bunu düşünebiliyor musunuz? Kim bilir belki de onları üçüncü kez yenmeye karar verebilirim.

(Paris İklim Anlaşması) En temiz havaya, en temiz suya, ve pek çok şeye sahibiz. Neden yeniden bu anlaşmaya geri dönmemiz gerektiğini bilmiyorum."