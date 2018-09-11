'ABD, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington'daki ofisini kapatıyor'
Filistinli yetkililer, ABD'nin başkent Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü ofisini kapatmaya hazırlandığını duyurdu. Örgütün genel sekreteri Saeb Erekat, ABD'nin adımını bölgedeki gerilim için "tehlikeli bir tırmanış" olarak niteledi.
11.09.2018 - 09:36 | Güncelleme:
Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saeb Erekat, ABD yönetiminin başkent Washington'daki ofislerini kapatacağını açıkladı.
Erekat, 1994 yılından bu yana ABD'de faaliyet gösteren ofisin kapatılması planını "tehlikeli bir tırmanış" olarak niteledi.
ABD Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Pazartesi günü yapacağı belirtilen duyuruda, Filistinlilerin İsrail'le barış görüşmelerini sürdürmek istemediği yönünde mesajlar vermesi bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, İslam dünyasından gelen tüm tepkilere karşın Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanımış, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımıştı.
Neden kapatılıyor?
Filistinli liderler, uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) şikayet etmişti.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, UCM'ye kapsamlı bir soruşturma açılması için başvuru yaptı, ellerinde yeterli kanıt olduğunu belirtti.
Mayıs ayındaki son başvuruda, şikayetin gerekçesi olarak İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim politikalarının insan haklarını çiğnemesi gösterildi.
UCM Savcılığı Yıllık Raporu'na göre Filistin hükümeti her ay İsrail'in işlediği suçları UCM'ye gönderiyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bu başvurulara devam ettiği takdirde ofislerini kapattıracakları uyarısında bulundu.
Uluslararası Ceza Mahkemesi 1998'de İtalya'nın başkenti Roma'da imzalanan Roma Statüsü ile kurulmuş, 139'dan fazla ülke tarafından imzalanmıştı. Avrupa'da sözleşmeyi imzalamayan yalnızca Türkiye, Azerbaycan, Belarus ve Vatikan bulunuyor.
İsrail ise sözleşmeyi imzalamış ancak parlamentonun onayına sunmamıştı. Bu yüzden ülke Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf değil. Ancak UCM, taraf olmayan ülkeleri de yargılayabiliyor.
'ABD her zaman dostu ve müttefiği İsrail'in yanında duracaktır'
Trump'ın önümüzdeki dönemde uzun süredir beklenen 'Orta Doğu barış projesini' de açıklayacağı belirtiliyor. Filistinli yetkililer ise, Kudüs gerginliği sonrası ABD'li temsilcilerle müzakere etmeyi reddediyor.
Bolton Pazartesi günü Washington'da konuyla ilgili bir açıklama yapacak. ABD'de yayımlanan Wall Street Journal'ın ulaştığı taslak belgeye göre Bolton şu mesajı verecek:
"ABD her zaman dostu ve müttefiği İsrail'in yanında duracaktır. ABD doğrudan ve dayanıklı bir barış sürecini destekliyor ve ne UCM ne de başka bir kuruluşa İsrail'in kendini savunma hakkını elinden almasına izin vermeyecek."
Filistin nasıl yanıt verdi?
Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Erekat, Bolton'ın duyurusundan önce yaptığı açıklamada, ABD'yi "İsrail'in suçlarını korumakla" suçladı.
Erekat "ABD'nin bu tehlikeli çıkışı, İsrail'in Filistin topraklarına ve halkına, aynı zamanda bölgenin geri kalanındaki barış ve güvenliğe yönelik saldırılarını korumak için uluslararası sistemi tasfiye etmeye hazır olduğunu gösteriyor" diye konuştu.
"Filistin halkının haklarının satılık olmadığını" vurgulan Erekat, Filistinlilerin Ceza Mahkemesi nezdinde İsrail'in yargılanması için çabalarını sürdüreceğini belirtti.
İsrail yönetimi ise son gelişmelerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Trump iki hafta önce de , Gazze ve Batı Şeria'ya yapılan 200 milyon dolarlık ekonomik yardımın başka alanlara kaydırılmasını istediğini açıklamıştı.
ABD kısa süre önce de Filistin Sağlık Bakanlığı'nın imkan sağlayamadığı kanser tedavisi, göz ameliyatı gibi konularda hizmet veren hastanelere 25 milyon dolarlık mali yardımı durdurma kararı aldı.
ABD'li yetkililer Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'da Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını da "telafi edilemez derecede kusurlu" bir kuruluş olarak nitelemişti.
Ajans yetkilileri ise hayati tedaviler sunduklarını söyleyerek iddiaları reddetti.
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