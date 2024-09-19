ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya dışişleri bakanları Orta Doğu için toplanacak | Dış Haberler

ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya dışişleri bakanları Orta Doğu için toplanacak | Dış Haberler

ABD Savunma Bakanı Austin, Hizbullah ile yaşanan gerilim nedeniyle İsrail ziyaretini erteledi İsrail ve Lübnan arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar, 17 ve 18 Eylül'de farklı bir boyuta evrildi. İsrail'in düzenlediği siber saldırıların ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrail ziyaretini ertelediği belirtildi

Anadolu Ajansı Giriş: 19.09.2024 - 20:43 Güncelleme: 19.09.2024 - 20:43 facebook

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