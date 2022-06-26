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ABD Hazine Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Hazine Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Adeyemo'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Görüşmede Türkiye'nin ekonomik ve mali koşullarının yanı sıra Rusya'ya yönelik çok taraflı yaptırımların uygulanması konularının ele alındığı bildirildi

ABD Hazine Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması
ABD Hazine Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması
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AA

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun geçen hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde, bölgesel ekonomik meselelerin, terörün finansmanıyla mücadelenin ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın görüşüldüğü bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Adeyemo'nun 22-24 Haziran'da NATO müttefiki ve ortağı Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtildi. AA'nın aktardığı habere göre; açıklamada, Adeyemo'nun bölgesel ekonomik meseleleri, terörün finansmanıyla mücadeleyi ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı görüşmek üzere Türkiye'ye gittiği kaydedildi.

RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Adeyemo'nun Ankara'da Dışişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığından yetkililerle bir araya geldiği belirtilen açıklamada, İstanbul'da ise finans kurumlarıyla Türkiye'nin ekonomik ve mali koşullarının yanı sıra Rusya'ya yönelik çok taraflı yaptırımların uygulanması konularında görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Taraflar, Türkiye'nin yasa dışı finansman cenneti olarak kullanılmamasını ve bankacılık sektörünün bütünlüğünün korunmaya devam etmesini sağlama arzusunu dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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