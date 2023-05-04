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ABD iddiaları reddetti: "Peskov yalan söylüyor"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya'nın dün Kremlin'e yapılan drone saldırısının arkasında ABD'nin olduğunu iddia etmesinin ardından bir açıklama yaparak, "Rusya'nın iddiası gülünç" ifadelerini kullandı.

ABD iddiaları reddetti:

Rusya, dün Kremlin'e düzenlenen drone saldırısının arkasında ABD'nin olduğunu iddia etti.

Kremlin: Ukrayna Kremlin'e saldırı girişimde bulundu Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Kremlin'den yapılan açıklamada Ukrayna'nın Kremlin'e saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise, Kremlin Sözcüsü Peskov'un yalan söylediğini öne sürerek, "Gülünç bir iddia. ABD'nin bununla hiçbir ilgisi yok" dedi.

Kirby, "Burada tam olarak ne olduğunu bile bilmiyorum. Sizi temin ederim ki ABD'nin bu olayda hiçbir rolü olmadı" diye konuştu.

Ukrayna'dan yapılan açıklamada da Kremlin'e yöenlik yapılan saldırıda Ukrayna'nın bir rolünün olmadığı belirtilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Moskova'yı vuracak silahları olmadığını söyleyerek, "Putin'e saldırmadık. Topraklarımızda savaşıyoruz, köylerimizi ve şehirlerimizi savunuyoruz. Putin'e veya Moskova'ya saldırmıyoruz" dedi.

Beyaz Saray'dan gelen açıklama, Moskova'nın Kremlin'e drone saldırısını engellediğini açıklamasından 24 saat sonra geldi.

Kremlin'in üstünde infilak eden drone dünya gündeminde ilk sırayı alirken, Moskova Belediyesi şehirde drone uçurulmasını yasakladı.

Fotoğraf: AA

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