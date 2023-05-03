Kremlin: Ukrayna Kremlin'e saldırı girişimde bulundu

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HABERTURK.COM / Reuters

Rus haber ajanslarının aktardığına göre, Ukrayna Kremlin'e drone saldırı girişiminde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat 2022'de başlattığı saldırılar devam ederken, Ukrayna'nın Kremlin'e saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Ukrayna, iki drone ile Kremlin'e saldırı girişiminde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in hedef alındığını düşünüyoruz." denildi.

Putin'in saldırı esnasında Kremlin'de olmadığı ve çalışma takvimine normal bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Kremlin, "Bina zarar görmedi, yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz" açıklamasında bulundu. UKRAYNA'DAN İLK AÇIKLAMA Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Nikiforov ise konuya ilişkin "Kremlin'e yapılan sözde saldırılar hakkında hiçbir bilgimiz yok" diye konuştu. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.