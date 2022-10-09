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ABD ile Taliban arasında El Kaide lideri Zevahiri'nin ölümünün ardından ilk üst düzey görüşme

Terör örgütü El-Kaide lideri Zevahiri'nin öldürülmesinin ardından ABD ile Taliban yetkilileri arasında ilk kez üst düzey görüşme yapıldı.

ABD ile Taliban arasında üst düzey temas
ABD ile Taliban arasında üst düzey temas
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AA

ABD ile Taliban arasında terör örgütü El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri'nin 31 Temmuz'da öldürülmesinin ardından ilk üst düzey görüşmenin Katar'ın başkenti Doha'da yapıldığı bildirildi.

CNN’in haberine göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktör Yardımcısı David Cohen, Taliban İstihbarat Başkanı Abdul Hak Vasik ile yüz yüze görüştü.

Görüşmede terörle mücadelenin ele alındığı belirtildi.

ABD ile Taliban arasında son olarak eylülde esir takası yapılmıştı.

Taliban'ın kurucu lideri Molla Ömer'e yakınlığıyla bilinen Hacı Beşir Nurzey karşılığında Taliban'ın elinde tutuklu bulunan ABD vatandaşı Mark Frerichs serbest bırakılmıştı.

El-Kaide kurucusu Usame Bin Ladin'in halefi Eymen ez-Zevahiri'nin 31 Temmuz'da Kabil'in merkezinde ABD'nin insansız hava aracı (İHA) ile öldürüldüğü açıklanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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