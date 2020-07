ABD'li mühendislerden N95 kadar etkili maske!

HABERTURK.COM

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) mühendisleri, N95 maskesi kadar etkili bir maske geliştirdiklerini açıkladı.

Koronavirüs salgının yeni merkez üssü olan ABD’de vaka sayılarında artış gerçekleşirken, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) mühendislerinden sevindirici bir haber geldi.

Salgının başladığı günlerde sağlık çalışanlarının yoğun olarak kullandığı N95 maskelerine ihtiyaç artmıştı. MIT mühendisleri bu ihtiyacı gidermek için, N95 kadar etkili bir yüz maskesi icat ettiği belirtti.

Ülkede özellikle Teksas ve Florida'da yoğun bakım servislerinin dolduğu bugünler de, sağlık çalışanları N95 maskelerine daha çok ihtiyaç duymaya başladı. MIT mühendisleri ulaşılabilir, yeniden kullanılabilir ve aynı zamanda N95 kadar etkili bir yüz maskesi geliştirdiklerini açıkladı.

N95 türü maske filtrasyon özelliği yüksek olması,solunumun kolay yapılması özelliği sebebiyle sağlık çalışanları tarafından tercih ediliyor. Yeni MIT maskesi ise, silikondan ve N95 maskenin tek kullanımlık disklerinden oluşuyor. Bu da maskenin kolay ve hızlı bir şekilde sterile edilmesini, tekrar kullanılmasını mümkün kılıyor.

iMASC olarak adlandırılan yeni maskenin tekrar kullanılma özelliği sayesinde yaşanan sıkıntıları çözeceği ifade edildi. Mühendisler maskenin bir gün içerisinde 20 defaya kadar takıp çıkarılabileceğini söyledi.

Asistan Profesör Giovanni Traverso, iMASC’i maksimum yeniden kullanma sistemiyle tasarladıklarını, maskenin çevre dostu olduğunu ve daha az malzeme atığı oluşturacağını belirtti.

Yetkililer iMASC'in fiyatının 15 dolar civarında olacağını söylerken, N95 maskesinin fiyatının 2.80 dolar ile 6.95 dolar arasında değiştiğini aktardı.

Araştırmacılar en büyük hedeflerinin, tüm sağlık çalışanları ve vatandaşlar için ulaşılabilir bir maske yaratmak olduğunu vurguladı.

ABD'DE VAKA ARTIŞI SÜRÜYOR

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1092 artarak 144 bin 983'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 66 bin 807 artışla 4 milyon 30 bin 302'ye ulaştı.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen eyalet olmaya devam ediyor. New York'ta 435 bin 753 kişiye virüs bulaştı, bunlardan 32 bin 602'si hayatını kaybetti. New York'u 410 binden fazla vakayla California ve 370 bine yakın vakayla Florida takip ediyor.