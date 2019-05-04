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YORUM KURALLARINI OKUDUM

ABD'li şarkıcı Della Miles: Türkiye'nin kültürünü ve insanlarını seviyorum

Michael Jackson ile Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ve geçtiğimiz günlerde Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles, Habertürk TV'de yayınlanan Oylum Talu'nun sunduğu 'Burası Haftasonu' programına konuk oldu. Della Miles, bilinmeyenlerini anlattı

Della Miles

İşte Michael Jackson ile Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ve geçtiğimiz günlerde Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles'ın açıklamalarından öne çıkan açıklamalar:


Ben artist, şarkıcı, Amerika'lıyım. Müzikle büyüdüm, benim ruhum müzik. Üniversiteden sonra profesyonel olmaya karar verdim. Bütün kapılar açılmaya başladı ve şu an buradayım. Tabii ki buraya gelene kadar uzun yollardan geçtim. Bazen güzel, rahat bir yol bazen ise çok engebeliydi, hayat gibi...



AMERİKA'DAN TÜRKİYE'YE UZANAN HAYAT HİKAYESİ

7 yıl önce bana teklif geldi Türkiye'de birkaç konser vermem için. İlk yıl benim hayatımda önemli ve iyi anlamda güzel bir darbeydi. Daha sonraki 2 yıl boyunca çok sık gelip, gittiğimde insanların kültürü beni çok etkiledi. Ben buraya tatile gelmeye başladım ve Türkiye hakkında daha çok bilgi edinmek istedim. Çeşme'de çalıştım. Daha sonra Dalyan'a tatil yapmak ve dinlenmek için gittim. Bir gün plajdan botla Dalyan'a doğru gelirken eski, yıkık bir ev gördüm. O evi görür görmez Allah'tan o evi istedim, dua ettim. Ama hiçbir bilgi yok, telefon numarası yok. Ertesi gün bir kişi ile tanıştım, konuşmaya başladık. Buraya tatile geldiğimi ve oraya yerleşmek istediğimi söyledim, evi tarif ettim. O kişi ev sahibinin komşusu olduğunu ve tanıdığını söyledi. İletişim kurduktan sonra ev tamir edildi ve yerleştim. Ama çok yoğun olduğum için 1 senede sadece 1 ay orada yaşayabildim.

DELLA MILES'TEN CANLI PERFORMANS

"Whitney benim hocamdı, ondan çok şey öğrendim" diyen Miles, "Onun bir şarkısını söyleyeceğim" ifadelerini kullanarak I Will Always Love You şarkısını seslendirdi.

 



NEDEN TÜRKİYE'YE YERLEŞTİ, NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

Eğer ben dindar olduğumu söylersem insanların tepkileri farklı olur. Hayatım boyunca iyi, doğru şeyler yapmak için çalışan bir insanım. Burada hareketler, içinde bulunduğum ortam ve içinde bulunan insanların hareketleri beni çok etkiledi. Hareketler, kelimelerden daha ağır.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BULUŞMASI

Ben şok oldum, inanamıyorum. Recep Tayyip Erdoğan dünya liderlerinden birisi ama ben kimim ki onunla tanışabildim? Ve bana 15 dakikasını verdi. Tabii ki korumaları vardı ama o bana geldi. Koruma bandını çekerek eşi Emine Erdoğan bana sarıldı. İlgi gösterdiler, sorular sordular. Bir dünya liderinden bunu beklemiyorsunuz. O sanki bana bir başkan gibi değil de benim düzeyimde bir insan gibi yaklaştı. Ben çok heyecanlı gözüküyordum.



"TÜRKİYE'NİN KÜLTÜRÜNÜ VE İNSANLARINI SEVİYORUM"

Ben 3 yerde yaşıyorum. Bunlardan bir tanesi doğduğum yer Amerika, Avrupa'da takipçilerim, Berlin'de bir evim var ve şimdi Türkiye... Hangisinin daha iyi olduğunu söylemek istemiyorum ama sorarsan söylerim. Bu ülkeyi seçiyorum. Türkiye'de olmayı seviyorum. Geleceğin nerede olduğunu bilmiyorum. Allah gösterecek benim nerede olacağımı, nasıl bilebilirim ki.. Benim favori Türk sanatçım Şebnem Ferah ve onunla buluşacağım inşallah. Proje yok, sadece hedef.

ABD'Lİ MÜZİSYEN DELLA MILES'TEN BİR CANLI PERFORMANS DAHA

 

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YORUMLAR

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