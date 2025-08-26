ABD'li Temsilci Barrack: "İsrail, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasıyla eş zamanlı adımlar atacak"

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Lindsey Graham ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson ile görüştü.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, "İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini sağlamak için çalışacağız ancak en önemli şey Hizbullah'ın silahsızlandırılması. İsrail, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik adımlarla eş zamanlı adımlar atacak." dedi.

Lübnan hükümetinin, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için bir plan sunacağını ve bunun başarılı olacağına inandığını kaydeden Barrack, hükümetin 11 madde belirlediğini ve bunlara uyma sözü verdiğini, bunlardan ilkinin Hizbullah'ın silahsızlandırılması planı olduğunu ifade etti.

Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına ilişkin Lübnan'ın planının "askeri" bir girişim olmak zorunda olmadığını belirten Barrack, "Lübnan'da iç savaş istemiyoruz." diye konuştu.

HİZBULLAH SİLAHINI TESLİM EDİNCE İSRAİL LÜBNAN'DAN ÇEKİLECEK "İsrail'in Lübnan'ı işgal etmek istemediğini söylediğini" aktaran Barrack, "Hizbullah'ın silahını teslim ettiği teyit edilince İsrail'in Lübnan topraklarından çekileceğini" iddia etti. Lübnan ordusunu desteklemeye odaklanılması gerektiğine işaret eden Barrack ayrıca "UNIFIL'in görev süresinin bir yıl uzatılmasını onaylayacağız." dedi. Lübnan ordusunun kendi sınırlarını koruyabileceğini ifade eden Barrack, Lübnan ekonomisini güçlendirmek için Körfez ülkelerini ekonomik bölgeye dahil edeceklerini ve ülkenin güneyindekiler dahil olmak üzere tüm Lübnan halkının yararına olacak yatırımlar gerçekleştirileceğini kaydetti. ABD'li Temsilci Barrack ayrıca, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Lübnan ile düşmanca ilişkiler istemediğini söyledi. "Suriye'ye gittik ve Cumhurbaşkanı Şara, Lübnan ile düşmanca bir ilişki istemiyor. Tarihi bir ilişkiye sıcak bakıyor ve sınırlar için görüşmelere hazır." ifadelerini kullandı. "LÜBNAN'A DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ" ABD'li Senatör Shaheen, Cumhurbaşkanı Avn ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek Lübnan hükümetinin "Hizbullah'ı silahsızlandırma" kararını desteklediklerini belirtti.

Lübnan ordusunun maddi ve lojistik desteğe ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Shaheen, "Lübnan'ın geleceği için seçtiği yolda ona destek olmaya devam edeceğiz. Lübnan ordusunun önümüzdeki hafta silahları sınırlandırmak için sunacağı askeri planın hükümet tarafından onaylanmasını bekliyoruz." diye konuştu. "LÜBNAN İSRAİL'İN ÇEKİLMESİNİ İSTEMEDEN ÖNCE HİZBULLAH'I SİLAHSIZLANDIRMALI" Senatör Lindsey Graham ise Hizbullah'ın silahsızlandırılması fikrinin Lübnan halkından geldiğini savundu. "Lübnan, İsrail'in çekilmesini istemeden önce Hizbullah'ı silahsızlandırmalı. Hizbullah silahsızlandırılmadığı sürece İsrail Lübnan'a farklı bakmayacaktır." diyen Senatör Graham, Hizbullah'ın silahsızlandırılması kararının, İsrail'den bağımsız bir şekilde Lübnan'a ait karar olduğunu ileri sürdü. Lübnan hükümeti, Hizbullah'ı silahsızlandırabilirse orduya ve ekonomiye destek olacaklarını ifade eden Graham, Hizbullah silahsızlandırıldığında İsrail ile Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu 5 nokta üzerinde müzakere yapılacağını aktardı. Graham, Filistinli gruplar ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmaması durumunda Lübnan'da ilerleme sağlanamayacağını öne sürdü.