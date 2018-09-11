ABD - Meksika maçı öncesi rakamlar

ABD ve Meksika, 12 Eylül 2018 Çarşamba günü Hazırlık Ülkeler maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:30. ABD 8 puana sahip olarak 49. sırada yer alırken Meksika 10 puanda ve 29. sırada. ABD son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Meksika, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 453 kodlu maçı oynayanlar; ABD galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 2.90, Meksika galibiyet oranı 2.10. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

ABD son hafta oynanan Kosta Rika maçında 4-0 yenildi.

Meksika ise Panama karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan ABD, 4 gol attı ve 2 gol yedi.

Meksika, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Meksika, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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