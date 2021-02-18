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Trump sessizliğini bozdu! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

45. ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta görevini bırakmasının ardından ilk kez sessizliğini bozdu. Hayatını kaybeden muhafazakar radyocu Rush Limbaugh’un ölümü üzerine açıklamalarda bulunan Trump, Kasım ayında gerçekleşen ABD seçimlerine ilişkin de konuştu.

Eski Başkan Donald Trump, Rush ile 3-4 gün önce konuştuğunu belirten Trump, 'çok hasta' olduğunu söyledi.

Eski Başkan sıfatıyla ilk kez konuşma yapan Trump, Fox'a yaptığı açıklamada Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinin hileli olduğu iddialarını yineledi. Fox News Trump'ın konuşmasını Rush'ın ölümüyle sınırlandırmak istese de Trump, konuyu bir şekilde Kasım seçimlerine getirdi.

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKESİ GİBİYDİK"

Seçim gecesi ABD'nin üçüncü dünya ülkesi gibi olduğunu belirten Trump, "Rush kazandığımızı hisseti ve buna oldukça kızdı" ifadelerini kullandı.

Trump, "Limbaugh'u seçim kampanyasında beni desteklediğini için aradım. Ona teşekkür ettim, o da seçimleri aslında bizim kazandığımızı söyledi" dedi. Bu düşünceye katıldığını belirten Trump, "Bence önemli ölçüde kazandık. Bu Demokratların başına gelseydi her yerde isyan çıkardı. Cumhuriyetçilerde böyle bir seviye yok" ifadelerini kullandı.

Trump, Limbaugh'u "sonuna kadar savaşan" kusursuz siyasi içgüdülere sahip bir "efsane" sözleriyle övdü.

CUMHURİYETÇİLERİN TERCİHİ TRUMP

ABD'de etkili siyasi analiz sitesi Politico ile Morning Consult firmasının ortaklaşa yaptığı güncel bir anket, 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Cumhuriyetçi tabanın Trump'a yaklaşımını ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 59'u Trump'ın Cumhuriyetçi Parti içinde ve partinin geleceğinde ana bir rol oynamasını istediklerini dile getirdi.

Aynı ankette Cumhuriyetçilerin yüzde 81'i Trump'la ilgili olumlu görüş beyan ederken, bu oranın 6 Ocak'tan hemen sonra yapılan benzer ankete kıyasla arttığı belirtildi.

Söz konusu ankette Demokrat Başkan Joe Biden'ın iyi iş çıkardığını düşünenlerin oranı yüzde 62 olarak tespit edilirken, Demokratların yüzde 92'sinin, Cumhuriyetçilerin ise sadece yüzde 20'sinin Biden'a olumlu not verdiği kaydedildi.

Öte yandan diğer muhtemel Cumhuriyetçi başkan aday adaylarına ilişkin bölümde Mike Pence'e destek oranı yüzde 12'de kalırken, diğer Cumhuriyetçi isimlerin oranları tek haneli rakamlarda kaldı.