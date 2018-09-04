ABD Pakistan'a 300 milyon dolarlık askeri yardımı kesiyor

ABD Savunma Bakanlığı, 'militan gruplara karşı etkisiz kaldığı' gerekçesiyle Pakistan'a yapacağı 300 milyon dolarlık askeri yardımı iptal edeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Pakistan'ın terörle mücadele konusunda kendilerini kandırdığını söylemiş, İslamabad'ı bir yandan ABD'den milyarlarca dolar yardım alırken diğer yandan Afganistan'daki militan gruplara kucak açmakla suçlamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da, ABD'nin bölgedeki kilit bir müttefiki olan Pakistan'ın Taliban ve Hakkani örgütlerinin topraklarında faaliyet göstermesine izin verdiğini öne sürmüştü.

Pentagon Sözcüsü Yarbay Kone Faulkner, Pakistan için tahsis edilen paranın diğer 'acil önceliklere" yönlendirileceğini söyledi. Sözcü, "Ayrım yapmaksızın tüm terörist grupları hedef alması için Pakistan'a baskı yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Kararın Kongre'nin onayından geçmesi gerekiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni seçilen Başbakan İmran Han'la görüşmek için 5 Eylül'de Pakistan'a gidecek.

Amerikan yönetimi, Ocak'ta Pakistan'a yapılan güvenlik yardımının tamamına yakınının kesileceğini açıklamıştı.

Pakistan ABD'nin iddialarını reddediyor

ABD'nin açıklamasına henüz yanıt vermeyen Pakistan, militan gruplara kucak açtığı iddialarını reddediyor.

ABD Cuma günü de "geri döndürelemeyecek derecede yozlaşmış" dediği Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) yaptığı yardımları tamamen durdurma kararı almıştı.

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