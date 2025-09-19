Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD, Pasifik'te 34 ton kokain ele geçirdi | Dış Haberler

        ABD, Pasifik'te 34 ton kokain ele geçirdi

        ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı sahil güvenlik ekipleri, Pasifik Okyanusu'nda geçekleştirdiği operasyonda 34 tondan fazla kokaine el koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 02:53 Güncelleme: 19.09.2025 - 02:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD, Pasifik'te 34 ton kokain ele geçirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakanlık, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, sahil güvenlik polisleri tarafından Pasifik Okyanusu'nda yürütülen operasyonda, ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 34 tondan fazla kokain ele geçirildiğini bildirdi.

        Bakanlığın "kartelin çöküşü" ifadesiyle nitelediği operasyonun, devam eden Pasifik Engereği Harekatı kapsamında gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Bu, ana vatanı koruma, narko-terörizme karşı koyma ve ABD'ye yasa dışı uyuşturucu üretip satmayı amaçlayan uluslararası suç örgütlerini ve kartelleri engelleme çabalarıdır." ifadeleri kullanıldı.

        Bakanlığın paylaştığı video kaydında, ABD sahil güvenlik polisine ait botun, okyanusta, açık deniz koşulları için özel üretilen mavi bir tekneye yanaşarak içindeki en az 3 kişiyi teslim aldığı görüldü.

        ABD medyasında, söz konusu operasyonda yaklaşık 60 kişinin gözaltına alındığı bilgileri paylaşıldı.

        ABD'li yetkililer daha önce, aynı operasyon kapsamında, uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen kişilerin bulunduğu tekneleri havadan hedef aldığı görüntüleri paylaşmış, bu görüntüler, ABD'nin "yargısız infaz" yaptığı eleştirilerine neden olmuştu.

        Teknelere havadan ateş açılması konusu, gazeteciler tarafından Beyaz Saray'daki basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'a sorulmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #Pasifik Okyanusu
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'a Almanya'da soğuk duş!
        Galatasaray'a Almanya'da soğuk duş!
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Okan Buruk: Sorumluluk benim!
        Okan Buruk: Sorumluluk benim!
        "Galatasaray geçen senenin önünde futbol oynamıyor!"
        "Galatasaray geçen senenin önünde futbol oynamıyor!"
        Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
        Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        "Afganistan'daki üssü geri istiyoruz"
        "Afganistan'daki üssü geri istiyoruz"
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Trump ve Starmer'dan ortak açıklama
        Trump ve Starmer'dan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Kudüs düşerse Ankara kaybeder"
        "Kudüs düşerse Ankara kaybeder"
        Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler!
        Havuz kazısında toprak kaydı! Göçükte can verdiler!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        2024 yılında bisiklet kazalarında acı bilanço!
        2024 yılında bisiklet kazalarında acı bilanço!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        Sancar Milgem insansız deniz aracı TEKNOFEST’te
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"