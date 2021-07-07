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ABD Savunma Bakanı Austin, Milli Savunma Bakanı Akar ile Afganistan'ı görüşecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, yarın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda Afganistan'ı görüşecek. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby, görüşmenin Türkiye ile ABD arasında Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nın korunması konusunda yapılan görüşmelerden biri olacağını ifade etti

ABD Savunma Bakanı Austin, Milli Savunma Bakanı Akar ile Afganistan'ı görüşecek
ABD Savunma Bakanı Austin, Bakan Akar ile Afganistan'ı görüşecek
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AA

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, "Bakan Austin, yarın Türk Milli Savunma Bakanı Akar ile telefonda görüşecek ve takdir edersiniz ki ana gündem Afganistan olacak." dedi.

AA'nın haberine göre; Kirby, görüşmenin Türkiye ile ABD arasında Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nın korunması konusunda yapılan görüşmelerden biri olacağını ifade etti.

ABD, Afganistan'dan çekilirken Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliği ve işletilmesi için Türkiye ile görüşmüştü. Türkiye'nin orada kuvvet bulundurması konusunda iki ülke arasındaki görüşmeler devam ediyor. Haziranda ABD dışişleri ve savunma bakanlıklarından bir heyet Türkiye'ye gitmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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