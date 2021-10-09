ABD seyahat kriterini güncelledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık ABD seyahat kriterini güncelledi - Haberler
ABONE OL

ABD seyahat kriterini güncelledi

CDC'den yapılan açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri seyahat kriterini güncelledi. Buna göre ABD, uluslararası ziyaretçiler için ABD'li düzenleyici kurumlar ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yetkilendirilen COVID-19 aşılarını kabul edecek. DSÖ'nün şu ana kadar acil kullanım izni verdiği aşılar ise şöyle; Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinopharm ve Sinovac

ABD seyahat kriterini güncelledi - Haberler
ABD seyahat kriterini güncelledi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD seyahat kriterini güncelledi. Açıklamaya göre, ABD, uluslararası ziyaretçiler için ABD'li düzenleyici kurumlar ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yetkilendirilen COVID-19 aşılarını kabul edecek.

ABD, gelecek yıl başlayacak uluslararası seyahatlerde aşı zorunluluğu için DSÖ'nün onayladığı aşıları kabul edecek. Reuters'a açıklamalarda bulunan CDC sözcüsü, DSÖ'nün acil kullanım izin verdiği 6 aşının ülkeye seyahat kriterlerini karşıladığını belirtti.

ABD'nin kararı, Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de uygulanan Sinovac, DSÖ'den acil kullanım onayı alsa da ABD'nin onay verdiği aşılar arasında yer almıyordu.

6 AŞIYA ONAY

DSÖ, şu ana kadar Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinopharm ve Sinovac aşılarına acil kullanım izni verdi. Seyahat kısıtlamalarını güncelleyen ABD'nin yanında İngiltere de Türkiye dahil 37 ülkede yapılan aşıları tanıyacağını açıklamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Uzmanlardan korkutan grip uyarısı! Son 50 yılın... - Haberler
SAĞLIK Uzmanlar uyardı! 50 yılın en kötüsü olabilir
Koronavirüs korkusuyla hastaneye gitmedi, felç oldu
SAĞLIK Koronavirüs korkusuyla hastaneye gitmedi, felç oldu
106 yaşında koronavirüsü yendi! ‘Sağlığımı aşıya borçluyum’ dedi
SAĞLIK 106 yaşında koronayı yendi! Sırrını açıkladı
Son dakika: Bilim kurulu üyesi açıkladı: Bağışıklık oranı değişti! Artık... - Haberler
SAĞLIK Oran değişti! Bilim Kurulu Üyesi: Şimdi yüzde 70 de ...
Çocuklarda RSV salgınına dikkat!
SAĞLIK Çocuklarda RSV salgınına dikkat!
Japonya, Pfizer'dan ek 120 milyon doz aşı alacak - Haberler
SAĞLIK Japonya, Pfizer'dan ek 120 milyon doz aşı alacak
Son dakika haberi Koronavirüste yeni vaka sayısı açıklandı
SAĞLIK Koronavirüste son durum açıklandı
Türkiye'de yılda yaklaşık 19 bin kadın meme kanserine yakalanıyor
SAĞLIK Türkiye'de yılda yaklaşık 19 bin kadın meme kanserine ...
En çok vaka görülen kentte aşı seferberliği sonuç verdi
SAĞLIK En çok vaka görülen kentte aşı seferberliği sonuç ...
8 Ekim Koronavirüs tablosu AÇIKLANDI... Bugünkü korona tablosu güncel vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIK Vakalar 30 bini aştı! İşte güncel tablo

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.