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ABD, Trump döneminde Küba'ya getirilen kısıtlamaları hafifletiyor

ABD, eski Başkan Donald Trump döneminde uygulanmaya başlanan kısıtlamaları hafifletme kararı aldı. Aileye para gönderilmesine ve adaya seyahat edilmesine yönelik kısıtlamalar gevşetilecek. Kübalıların ABD vizesi alma süreci hızlandırılacak.

ABD, Trump döneminde Küba'ya getirilen kısıtlamaları hafifletiyor
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

ABD, eski Başkan Donald Trump döneminde uygulanmaya başlanan kısıtlamaları hafifletme kararı aldı. Aileye para gönderilmesine ve adaya seyahat edilmesine yönelik kısıtlamalar gevşetilecek. Kübalıların ABD vizesi alma süreci hızlandırılacak.

ABD'de yaşayan Kübalılar, eskiden adadaki ailelerine 3 ayda bir 1000 dolardan fazla para gönderemiyordu.

Joe Biden yönetiminin aldığı karar uyarınca Kübalılar ailelri dışındaki kişilere de para gönderebilecek.

Ancak ABD yetkilileri, ödemelerin, "insan hakları suçu işleyen" kişilere ulaşmadığından emin olunacağını söyledi.

Amerikan vatandaşlarının iş yapmalarının yasaklandığı Kübalılarla ilgili listede herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Küba vatandaşlarının "hükümet baskısı" olmadan yaşayabileceğini söyledi.

Biden yönetiminden bir yetkili CBS News'a yaptığı açıklamada, Küba'nın başkenti Havana'ya daha çok turistik ve ticari uçuş yapılabileceğini, ABD'nin ülkedeki konsolosluk hizmetlerinin genişletileceğini ve aile buluşması programlarının tekrar açılacağını söyledi.

Küba: Doğru yönde atılan küçük bir adım

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Biden yönetiminin kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

"Yaptırımların hafifletilmesi doğru yönde atılan küçük bir adım" diyen Rodriguez, yeni politikanın ABD'nin 1962'den bu yana uyguladığı ambargoyu bitirmediğini vurguladı.

BBC Meksika ve Orta Amerika muhabiri Will Grant ise ABD'nin son kararıyla, ailelerini görmek isteyen binlerce Kübalının rahat bir nefes aldığını aktardı.

Barack Obama döneminde ABD ve Küba arasında gerginlik azalmış, Donald Trump döneminde ise eski yönetimin yaptığı anlaşmalar kınanarak Küba'ya yönelik yaptırımlar açıklanmıştı.

Donald Trump, yaptırımlara gerekçe olarak insan haklarına yönelik endişelerini göstermişti.

- Getty Images

Biden'ın mensubu olduğu Demokrat Parti'nin önde gelen senatörlerinden Bob Menendez, kısıtlamların hafifletilmesine tepki gösterdi.

Menendez, seyahat yasağının hafifletilmesinin Küba'yı daha demokratik bir ülkeye dönüştüreceğini düşünenlerin yanıldığını söyledi.

Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen senatörlerinden Marco Rubio de "Obama'nın Küba'ya yönelik başarısız politikalarına benzeyen" geri bir adım atıldığını savundu.

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