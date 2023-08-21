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        Haberler Dünya ABD ve Güney Kore'nin tatbikatı başladı

        ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatı başladı, Kuzey Kore'den yanıt gecikmedi

        ABD ve Güney Kore, bilgisayar simülasyonları ile saha ve sivil savunma eğitimlerini içeren 11 günlük ortak Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na başlarken, Kuzey Kore stratejik seyir füzesi fırlatma tatbikatı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 11:43
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        Yonhap'ın haberine göre, "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" askeri tatbikatı, simülasyon, ortak muharebe eğitimi ve Ulchi sivil savunma tatbikatı gibi faaliyetler içeriyor.

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        Güney Kore ve ABD'nin ortaklaşa düzenlediği tatbikatta 30 farklı saha çalışmasının yapılması planlanıyor.

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        Geçen seneye ek olarak bu yılki tatbikatta birlikler için harbe hızlı hazırlık ve Kuzey Kore tarafından yayılabilecek yanlış bilgilendirmeye karşı eğitimler de verilecek.

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        Bu iki ülkenin yanı sıra Avustralya, Kanada, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Yeni Zelanda, Filipinler ve Tayland ile Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı da tatbikatta yer alacak.

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        Hava tatbikatı da düzenlenecek

        Güney Kore Hava Kuvvetlerinin açıklamasına göre, UFS kapsamında güdümlü füze saldırıları ve düşman savaş uçaklarının hava sahası ihlali durumunda atılacak adımlara ilişkin F-35A, F15K ve FA-50 gibi 20 savaş uçağının yer alacağı tatbikat da düzenlenecek.

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        Tatbikatta pilotlar düşman uçaklarını tespit etme ve engelleme, hava ve füze savunma kuvvetleri de olası füze saldırılarına cevap verme eğitimi alacak.

        Uzmanlar, ortak tatbikatın, başta Kuzey Kore olmak üzere bölgedeki ülkeler arasında gerilimi arttıracağını düşünüyor.

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        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 19 Ağustos'ta Maryland eyaletindeki Camp David'de düzenlenen üçlü zirvede bir araya gelmişti.

        Liderler, zirvede ülkelerin ortak çalışmalarının geliştirilmesi konusunda mutabık kalmıştı.

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        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, zirveye ilişkin ortak basın açıklamasında, üçlü zirvenin düzenli olarak yapılacağını duyurmuştu.

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        Yoon, "Üçlü işbirliğimizi yakından koordine etmek için dışişleri bakanları, savunma bakanları ve ulusal güvenlik danışmanları da dahil olmak üzere her düzeydeki hükümet personelimizin her yıl bir araya gelmesi konusunda anlaştık." ifadelerini kullanmıştı.

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        * Haberin görselleri İHA'dan servis edilmiştir.

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