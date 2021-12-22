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Haberler Dünya ABD ve Rusya genelkurmay başkanları görüştü
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ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü

Rusya ile ABD arasında siyasi düzeyde gerilim tırmanmaya devam ederken, iki ülke genelkurmay başkanlarının telefonda güvenlik risklerinin azaltılması ve olası çatışmanın önlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

ABD ve Rusya genelkurmay başkanları görüştü
ABD ve Rusya genelkurmay başkanları görüştü
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AA

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark A. Milley, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov ile telefonda görüştü." açıklamasında bulundu.

İki askeri yetkilinin, bölgesel güvenlikle ilgili Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması gibi endişe verici konuları ele aldığını belirten Butler, "Telefon görüşmesi, risklerin azaltılmasını ve çatışmanın önlenmesini sağlamak için her iki yetkili arasındaki iletişimin devamıydı. Geçmişteki uygulamalara göre, her ikisi de konuşmalarının belirli ayrıntılarını gizli tutmayı kabul etti." ifadesini kullandı.

ABD VE RUSYA ARASINDAKİ ZİRVENİN OCAK AYINDA YAPILMASI BEKLENİYOR

ABD, Ukrayna'ya yönelik ikinci bir işgal girişimine karşı Rusya'yı uyarırken; Moskova, ABD ve NATO'yu Ukrayna'nın ittifaka alınmaması konusunda uyarıyor.

Rusya, bu bağlamda, ABD ve NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren 2 anlaşma taslağı iletmişti. 15 Aralık'ta sunulan iki anlaşma taslağında, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinin NATO'ya alınmasından vazgeçilmesine dair ABD'den taahhüt istenmişti.

ABD'nin eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve NATO üyesi olmayan ülkelerde askeri üs kurmaması, herhangi bir askeri faaliyette bulunmak için bu ülkelerin altyapısını kullanmaması ve bu ülkelerle askeri iş birliği yapmaması talep edilmişti.

Rusya'nın teklifinde, nükleer silahların kendi ulusal toprakları dışında konuşlandırılmaması ve ulusal topraklar dışında konuşlandırılan bu tür silahların geri çekilmesine yönelik maddeler de yer almıştı.

ABD ile Rusya arasında bu konuları da içeren zirve, ocakta yapılması bekleniyor.

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