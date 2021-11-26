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ABD ve Ukrayna'dan bölgedeki gerginliğin azaltılması için "diplomasi" mesajı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, yaptıkları telefon görüşmesinde bölgedeki tansiyonun azaltılması için diplomatik çabaların sürdürülmesi vurgusu yaptı.

ABD ve Ukrayna'dan bölgedeki gerginliğin azaltılması için
ABD ve Ukrayna'dan 'diplomasi' mesajı
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AA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne yaptığı yazılı açıklamada Sullivan ve Yermak'ın bölgedeki son gelişmeler konusunda görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Görüşmede Ukrayna sınırındaki Rus askeri eylemlerinden ve Ukrayna'ya karşı sert söylemlerinden duyulan ortak endişenin dile getirildiğini belirten Horne, "Sullivan ve Yermak, tüm tarafların gerginliği azaltmak için diplomatik çabalarını sürdürmeleri gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadesini kullandı.

Horne, Sullivan'ın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne ABD'nin sarsılma desteğini bir kez daha vurguladığını aktardı.

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