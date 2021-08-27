Ürdün'e sığınan 2 bin 500 Afgan, ABD'ye gidiyor 0:00 / 0:00

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Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kabil'den ABD'ye gitmek üzere tahliye edildikten sonra Ürdün'e gelen Afganistan vatandaşları bugün ülkeden ayrıldı." ifadelerine yer verildi.

Afganistan vatandaşlarının, Ürdün'den geçiş ve ayrılmalarının, ABD ile üzerinde anlaşılan düzenlemelere göre gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu kişilerin mülteci olmadığı ve ülkede çok kısa bir süre (transit) kaldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Ürdün'ün topraklarını geçmeleri nedeniyle söz konusu tahliyelerden herhangi bir sorumluluk taşımadığı vurgulanarak, Afganistan vatandaşlarının Ürdün'den geçiş sürecinin, Washington ile yapılan anlaşma ve düzenlemelere göre ağustos ayının sonuna kadar devam edebileceği kaydedildi.

Ürdün, 23 Ağustos'ta Afganistan'dan tahliye edilecek 2 bin 500 Afganistan vatandaşının Amerika'ya gitmek için kendi topraklarından geçişine izin vermişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz de yaptığı açıklamada, geçiş onayının yalnızca Afganistan'ın tanık olduğu insani krizin çözülmesine katkı sunmak amacıyla verildiğini kaydetmişti.

ABD yönetimi, Afganistan'dan tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana toplam 105 bin kişiyi ülkeden çıkardığını açıklamıştı.