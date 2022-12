ABD, George Santos skandalını konuşuyor.

New York Times, geçtiğimiz haftaki makalesinde temsilci olarak seçilen George Santos'un mesleki geçmişi, eğitim geçmişi hakkındaki bazı tutarsızlıkları ele almıştı. Santos Pazartesi günü, bir hafta süren sessizliğe son vererek geçmişi hakkında anlattığı detaylarda bazı 'yanlışlar' olduğunu kabul etti. Ancak Santos tüm bunlara rağmen 3 Ocak'ta görev için yemin etmeye ve Meclis'e katılmaya kararlı olduğunu ekledi.

Kasım ayında Long Island ve Queens'in bazı bölgelerini temsil etmek üzere seçilen New York'lu bir Cumhuriyetçi olan Santos, New York Times'ın geçmişine ilişkin yaptığı haberin bir kısmını doğruladı, ancak hakkındaki her şeyin yalan olmadığını öne sürdü.

Santos, üniversiteden mezun olduğu konusunda yalan söylediğini ve Citigroup ile Goldman Sachs'ta çalıştığına dair yanıltıcı iddialarda bulunduğunu itiraf etti. Daha önce ailesine ait 13 mülkten oluşan bir emlak portföyüne sahip olduğunu söyleyen Santos, Pazartesi günü ev sahibi olmadığını da itiraf etti.