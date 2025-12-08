Habertürk
        Haberler Dünya ABD’nin yeni kabusu: İran bağlantılı Pentagon çalışanları | Dış Haberler

        ABD’nin yeni kabusu: İran bağlantılı Pentagon çalışanları

        ABD Kongresi'nin İstihbarat Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, Pentagon'da üst düzey bir yetkilinin İran adına casusluk yapmakla suçlanması üzerine Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Savunma Bakanlığı'na acil bir mektup gönderdi. Cotton, Washington'un güvenlik kurumları içine "İran bağlantılı unsurların sızdığı" iddiasını gündeme taşıdı.

        Giriş: 08.12.2025 - 10:03 Güncelleme: 08.12.2025 - 10:03
        ABD'nin yeni kabusu: İran pasaportu, Pentagon kartı
        Güvenlik kaynaklarına göre, Cotton’un mektubu FBI Direktörü Kash Patel ve Savunma Bakanı Pete Hegseth’e gönderildi.

        Mektupta, İran’la bağlantılı olabileceği düşünülen kişilerin, “ABD’nin istihbarat topluluğunda kritik pozisyonlarda görev yaptığı” ve olası bir ulusal güvenlik ihlalinin yaşanmış olabileceği öne sürüldü.

        Cotton, kurumların meseleyi “karşı casusluk perspektifinden ve olası kriminal ihlaller kapsamında kapsamlı biçimde soruşturması” gerektiğini belirterek, “ABD’nin ulusal güvenliğine ilişkin hassas bilgilerin düşman bir devlete aktarılmış olabileceği” riskine dikkat çekti.

        “İran devletine bağlı isimler” iddiası

        Cotton’ın mektubunda işaret ettiği isim, Pentagon’da kıdemli politika danışmanı olarak görev yapan Ariane Tabatabai. Tabatabai, daha önce Biden yönetiminde Dışişleri Bakanlığı’nda üst düzey bir pozisyonda bulunmuştu.

        Senatör, Tabatabai’nin, Tahran’ın ABD kamuoyunu ve Washington’daki karar süreçlerini etkilemek amacıyla kurduğu öne sürülen “İran Uzmanları İnisiyatifi (IEI)” adlı yapının kurucu üyesi olduğunu hatırlattı. Sızdırılan belgelere göre Tabatabai’nin, 2023 yılında ortaya çıkan dosyalarda İran Dışişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü bir nüfuz operasyonuna “gönüllü olarak” katıldığı iddia edildi.

        Aynı belgelerde, İran yanlısı bazı figürlerin ABD istihbarat aygıtlarına sızdığı ve politika süreçlerini yönlendirdiği yönünde şüphelere yer verildi.

        Robert Malley tartışması ve sızıntı krizi

        Tabatabai, aynı zamanda Biden yönetiminde İran Özel Temsilcisi olarak görev yapan Robert Malley’nin en yakın yardımcılarından biriydi. Malley, Haziran 2023’te “korunan belgeleri kötü yönetmek” suçlamasıyla görevden uzaklaştırılmıştı. Cumhuriyetçiler, Malley’nin İran’a fazla yakın bir çizgide olduğunu savunarak onu, “Hamas ve Hizbullah’ın İsrail’e saldırılarını kolaylaştırmakla” dahi suçlamıştı.

        Ekim 2024’te İran’a yönelik planlanan bir askerî müdahaleye ilişkin ABD belgelerinin sızdırılmasının ardından, İsrail istihbaratının Tabatabai’yi sızıntının kaynağı olarak işaret ettiği öne sürülmüştü.

        Pentagon ise daha önce Tabatabai’nin “sızıntı vakasında şüpheli olmadığı” yönünde resmi açıklama yapmıştı.

        Cotton: Biden yönetimi körlük içinde

        Cotton, Biden yönetimini sert sözlerle eleştirerek, ABD’nin ulusal güvenliğinde “ağır ihmal” yaşandığını savundu:

        “İran, ‘Amerika’ya ölüm’ diye bağıran bir rejim. Böyle bir yönetimle bağlantılı birine ulusal güvenliğimize erişim verilmesi inanılmaz derece kaygı verici.”

        Cotton, FBI ve Savunma Bakanlığı’nın “Biden yönetiminin güvenlik açıklarını kapatmak için hızlı adımlar atması gerektiğini” belirtti.

