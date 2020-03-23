Galatasaray'da üzücü bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile eşi Şükran Albayrak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Geçtiğimiz günlerde de test yaptıran ve sonucu negatif çıkan Albayrak'ın ikinci testinin pozitif çıktığı aktarıldı. Albayrak çiftinin karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı ifade edilirken Galatasaray'ın idari menajer yardımcısı Mert Çetin de Instagram hesabından Albayrak'la olan fotoğrafını paylaşıp "Allah şifa versin başkanım. Dualarımız sizinle" ifadelerini kullandı.

ESKİ YÖNETİCİDEN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın eski yöneticisi Özgür Savaş Özüdoğru, Albayrak ile görüştüğünü belirterek Twitter'dan şu ifadeleri kullandı: "Çok değerli Abdurrahim Albayrak ile az önce telefonda konuştum. Her zamanki gibi inancı yüksek , moralini iyi tutmaya gayret ediyor inşallah hanımefendi ile beraber çok çabuk iyileşerek hepimizi mutlu edecek."