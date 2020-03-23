Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'ın ardından bir üzücü haber daha geldi! Teknik direktör Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Fatih Terim yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere."

HASAN ŞAŞ, ÜMİT DAVALA VE BİR FUTBOLCUNUN TESTİ DAHA POZİTİF!

Fatih Altaylı'nın Habertürk TV'de aktardığına göre Fatih Terim'in yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve bir futbolcunun da koronavirüs testleri pozitif çıktı!

Fatih Altaylı'nın aktardığına göre Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu ve bu olay sonrasında Türkiye'ye dönmeye çalıştığı kaydedildi.

"BİZİM CANIMIZ YOK MU?" DEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisinin ardından sert açıklamalar yapmış ve TFF'ye eleştirilerde bulunarak "Bu maç seyircisiz ama statta bine yakın insan görev yapıyor. Bizim canımız yok mu? Risk varsa hepimiz risk altındayız" ifadelerini kullanmıştı.

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