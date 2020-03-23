Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tecrübeli çalıştırıcının kızı Merve Terim Çetin'den konuya dair ilk açıklama geldi. Merve Terim Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sizin Allah belanızı versin! Hepiniz Allah'ınızdan bulun" ifadelerini kullandı.

BUSE TERİM BAHÇEKAPILI: HAYATIMIN EN KÖTÜ SANİYELERİNİ YAŞIYORUM

Fatih Terim'in diğer kızı Buse Terim Bahçekapılı da yaptığı paylaşımda "Çok şey söylemek istiyorum ama kelimeleri seçemiyorum.. Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM CANIMIZ YOK MU?" DEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisinin ardından sert açıklamalar yapmış ve TFF'ye eleştirilerde bulunarak "Bu maç seyircisiz ama statta bine yakın insan görev yapıyor. Bizim canımız yok mu? Risk varsa hepimiz risk altındayız" ifadelerini kullanmıştı.