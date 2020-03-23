Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'de de koronavirüs testinin pozitif çıkması, Türk sporunu derinden sarstı. Tüm kulüpler tecrübeli hocaya destek mesajları gönderirken akıllara Terim'in seyircisiz oynanan Beşiktaş derbisinin ardından isyanı geldi. O karşılaşmanın oynanmasına tepki gösteren Terim, şu ifadeleri kullanmıştı:

“ÇOCUKLARIMIN CANI NİYE ÖNEMLİ DEĞİL?”

"Bana siz değil, federasyon soracak. Her şeyin derneği var. Futbolcular derneği toplanıp, biz oynamıyoruz demesi lazımdı. Diyemezler. Sendika olmadıkları sürece böyle kalacaklar. Futbolun ana unsurlarını devreye almazsınız, alacağınız kararlarda net olamazsınız. İki hafta sonra milli takım arası var. Milli takım arasına kadar erteleseydiniz, baktınız vakalar bitti o zaman oynardınız. Benim çocuklarımın canı niye önemli değil? Çocuklarım derken, futbolcularımdan bahsediyorum. Kendi adıma değil Türk futbolu adına söylüyorum. Biz ülke olarak yeri gelince beraber olabiliyoruz, burada neden olamıyoruz? Süper Lig ile TFF 1. Lig bir nebze iyi imkanlarda. BAL'da düşünemiyorum. Birilerine zarar gelecekse istediğinizi şampiyon yapın. Oynamayalım kardeşim. Ben komplo teorisi üretmiyorum ama hepimizi paranoyak olduk. Her sene bir zorluğa alışkınız biz."

“OYUNCULARIN PSİKOLOJİSİ BOZUK”

"Başkan ile sürekli irtibat halindeyiz. İlk antrenmamız çarşamba günü. İki gün izin verdim takıma. Oyuncuların psikolojileri bozuk. Onların da aileleri var, çocukları var. Bu böyle devam ettiği sürece en sıkıntılı biziz. Bugün şu salonda 67 kişi var. Hepimiz birbirimize çok yakınız. Bir grup bana bir şey olmaz, bir grup panikçi. Söylemimiz ve eylemimiz arasında büyük farklar var. İnşallah futbol aleminde bir şey çıkmaz. Çıkarsa hepimiz karantinaya gireceğiz."