Abigail Breslin ile Irya Kuransky evlendi

BEŞ YILDIR BİRLİKTELER

Öte yandan Abigail Breslin ile Ira Kunyansky, uzun süredir birlikte. Çift, 2022'nin şubat ayında nişanlandıklarını açıklamıştı. Her ne kadar bir yıl içinde nişanlanıp evlenmiş olsalar da Breslin ile Kunyansky, 2022'nin nisan ayında ilişkilerinin 5'inci yılını kutlamıştı.

Fotoğraflar: Instagram