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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ablasını, eniştesini, 2 yeğenini bıçakladı! | Son dakika haberleri

        Ablasını, eniştesini, 2 yeğenini bıçakladı!

        Zonguldak'ta kardeş dehşeti yaşandı. Birlikte yaşadığı ablası, eniştesi ve 2 yeğenini bıçakla yaralayan zanlı kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yakayıeleverdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 23:15 Güncelleme: 26.08.2024 - 23:15
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        Ablasını, eniştesini, 2 yeğenini bıçakladı!
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, birlikte yaşadığı ablası, eniştesi ve 2 yeğenini bıçakla yaralayıp kaçan zanlı yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, O.Ş, Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde, birlikte yaşadığı ablası Emine, eniştesi İhsan ve yeğenleri B.S. ile İ.S'yi henüz belirlenemeyen nedenle bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Emine S. ve İhsan S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olay yerinden kaçan şüpheli O.Ş, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde kan bulunan bıçağı, apartmanın 100 metre yakınındaki çöp konteynırında buldu.

        Şüpheli O.Ş'nin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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