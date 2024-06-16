Acemi kasaplar hastanelere koştu!
Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastanelere koştu. Ortaya ise dikkat çeken görüntüler çıktı
Kurban Bayramı'nın ilk gününde bazı acemi kasaplar kurban keserken kendilerini yaraladı.
Birçok ilde hastanelerin acil servislerinde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.
Kayseri'de de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelik oldu.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesim yerleri doldu. Bazı kişiler, kesim sırasında el, kol ve bacaklarını yaraladı.
Bazıları kendi imkanlarıyla devlet hastanesinin acil servisine gitti, bazıları da ilk müdahalelerin ardından başka hastanelere sevk edildi
Kayseri Devlet Hastanesi'ne tedavi olmaya gelen Mustafa Kış (43), 25 yıllık kasap olduğunu belirterek, "25 seneden beri keserim. İlk defa elimi kestim. Herhalde nazar var, göze geldik" dedi.