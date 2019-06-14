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Açık havada ücretsiz sinema keyfi!

Bir yaz klasiği haline gelen TV+ ile Açık Havada Başka Sinema Günleri, Altın Palmiye ödüllü Shoplifters ile başladı. Bu yılki etkinlik, Hayal Ortağım uygulaması ile görme engellilere de açık havada film keyfini yaşatıyor

Açık Havada Başka Sinema Günleri

Turkcell’in dijital televizyon platformu TV+’ın sponsorluğunda Yapı Kredi bomontiada’da düzenlenen Açık Havada Başka Sinema Günleri, Altın Palmiye ödüllü Shoplifters filmiyle başladı.

18 Eylül’e kadar çarşamba geceleri yapılacak gösterimlerde ödüllü ve büyük ilgi uyandıran 14 film ücretsiz olarak sinemaseverlere sunulacak.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen festivalde Hayal Ortağım uygulamasının sunduğu sesli betimleme teknolojisi ile görme engelliler de açık havada film keyfi yaşıyor.

Uygulama filmin hangi noktasında açılırsa açılsın, ortam sesinden filmi tanıyor, dakikayı tespit ederek sesli betimlemeyle görme engellilere filmdeki tüm görsel detayları anlatmaya başlıyor.

SHOPLIFTERS'A YOĞUN İLGİ

Altın Palmiye Ödüllü, Japon filmi Shoplifters, Açıkhava Sinema Günleri’nin bu yıl gösterilen ilk filmi oldu. Gösterimde yoğun ilgi yaşanırken, sinemaseverler yıldızların altında keyifli bir sinema akşamı yaşadılar. 18 Eylül’e kadar devam edecek olan gösterimlerde gelecek hafta da son dönemin en çok ses getiren filmlerinden Kefernahum izleyiciyle buluşacak.

PROGRAM

19 Haziran: Capharnaüm (Kefernahum)
26 Haziran: The Old Man & The Gun (Yaşlı Adam ve Silah)

3 Temmuz: Solaris
10 Temmuz: Doubles Vies (Çifte Hayatlar)
17 Temmuz: 3 Faces (Üç Hayat)
24 Temmuz: Arctic
31 Temmuz: Sunset (Gün Batımı)

7 Ağustos: The White Crow (Beyaz Karga)
21 Ağustos: Colette
28 Ağustos: Yuli

4 Eylül: A Faithful Man (Sadık Bir Adam)
11 Eylül: Adopt a Daddy (Acele Baba Aranıyor)
18 Eylül: Little White Lies 2

 

 

 

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