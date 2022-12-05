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TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman?

TOKİ İstanbul Tuzla Aydınlı kura çekilişinin ilki geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti. Gözler 20.920 sosyal konutun kuralarına çevrilmişken TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi tarihine ilişkin son dakika açıklamada bulundu. İşte 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiliş sonuçları tarihi ile ilgili ayrıntılar...

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  • Açıklama geldi! TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi sonuçları tarihi

    TOKİ sosyal konut projesi kapsamında kura çekimleri kademeli olarak devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Tuzla Aydınlı kura çekimi gerçekleştirilmişti. Gözler İstanbul Tuzla'da gerçekleştirilecek 2+1 ve 3+1, 20.920 konutun kura çekimine çevrildi. TOKİ'den konuya ilişkin bilgilendirme mesajı geldi. İşte TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi tarihi... 
  • Açıklama geldi! TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi sonuçları tarihi

    TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ İÇİN TARİH AÇIKLANDI

    İstanbul Tuzla kura çekimine ilişkin TOKİ'den bilgilendirme mesajı gönderildi. TOKİ'den yapılan açıklamada "250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında bulunan İstanbul tuzla 20.920 Konut Projesi için "Hak Sahipliği Belirleme Kurası"nın Şubat ayında çekilmesi planlanmaktadır. Kura tarihi ile ilgili bilgilendirme ayrıca yapılacaktır." denildi.
  • Açıklama geldi! TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi sonuçları tarihi

    TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor. 

    TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
  • Açıklama geldi! TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi sonuçları tarihi

    TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

    2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı.

    Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

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