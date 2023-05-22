Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 29 Mayıs'ta okulların durumu ile ilgili açıklama geldi. Bir önceki seçimde 15 Mayıs'ta okullar tatil edilmişti. 2. tur seçimlerinde ise yine okulların yeniden tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...