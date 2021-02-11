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HaberlerGündemYargıBeşiktaş'ta durağa dalmıştı! Son dakika: O şoför için verilen ceza belli oldu
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Beşiktaş'ta durağa dalan şoföre müebbet ile 134 yıl hapis cezası

Beşiktaş'ta durağa dalarak bir kişinin ölümü ve 14 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanık Necdet Karakuş hakkında bir kişiye karşı "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve 14 kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise toplam 134 yıl hapis cezası verdi.

Beşiktaş'ta durağa dalmıştı! Son dakika: O şoför için verilen ceza belli oldu
Beşiktaş'ta durağa dalan şoföre müebbet ile 134 yıl hapis cezası
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DHA

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Necdet Karakuş getirildi. Bazı şikayetçiler de duruşmada hazır bulundu. Duruşmada savcı, sanık Necdet Karakuş'un bir kişiye karşı "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi ve 14 kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 210 yıla kadar hapsini talep etti. Şikayetçi Tuğba Billur, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"BENİ AFFETSİNLER"

Sanık Necdet Karakuş savunmasında, "Ben neden tanımadığım insanları öldürmek isteyeyim, kazaydı. Savcının beyanlarını çok ağır buluyorum. Böyle bir olayın olmasını istemezdim" dedi. Karakuş son sözünde ise "Mağdurların beni affetmesini talep ediyorum" dedi.

İKİ SUÇTAN CEZA

Mahkeme heyeti, sanık Necdet Karakuş'u maktül Yalçın Tahir Billur'u "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Pişmanlık göstermediği gerekçesiyle cezasında indirim yapılmadı. Sanık Karakuş, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 mağdura karşı 9'ar yıldan olmak üzere 90 yıl, mağdur Ayhan Berberoğlu'na karşı 13 yıl hapis, mağdurlar Melisa Erden ve Dilek Karaağaç'a karşı 10'ar yıldan olmak üzere 20 yıl hapis, mağdur Beril Altıntaş'a karşı 11 yıl hapis olmak üzere toplamda 134 yıl hapis cezası verdi.

"VERİLEN CEZA İÇİMİZE SU SERPTİ"

Duruşma sonrası basına açıklama yapan maktül Yalçın Tahir Billur'un kızı Tuğba Billur, "Maddi ve manevi olarak çok yıprandık. Ama bugünkü kararda adalete güvenimizin yerine geldiğini gördük. Verilen ceza içimize su serpti, verilen karardan memnunuz. Umarız böyle bir olay bir başkasının başına gelmez " dedi.

İDDİANAME

İddianamede, özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş'un 3 Kasım 2019'da Beşiktaş'taki otobüs durağı ve burada bekleyen yolculara çarparak bir kişinin ölümüne ve bir çok kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtiliyordu. İddianamede, kazadan sonra otobüsten inen sanık Necdet Karakuş'un bazı şahısları elindeki bıçakla yaraladıktan sonra denize atladığı kaydediliyordu. Olay yerinin Sinanpaşa Mahallesi, Beşiktaş Caddesi, Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağı önü olduğu belirtilen iddianamede, otobüsün ön tekerinden itibaren 15,5 metre boyunca fren izi bulunduğu tespit edildiği anlatılıyordu. 4 Kasım 2019'da tutuklanan sanık Karakuş polise ve sorgu hakimliğine verdiği ifadesinde, olaydan önceki gece uyuşturucu madde kullandığını, olay sırasında frene basıp basmadığını hatırlamadığını, otobüsün kameralarını bilerek ve isteyerek bozduğunu söylediği belirtiliyordu. Sanık ifadesinde kasti olarak kalabalığın üzerine otobüsü sürdüğünü söylediği de iddianamede yer almıştı. İddianamede, sanık Necdet Karakuş'un, Yalçın Tahir Billur'u "Kasten öldürmek" suçundan ve "14 kişiyi de kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan bir müebbet ve 126 yıldan 210 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. 19 Ocak'ta görülen duruşmada, Adli Tıp Kurumu raporunda sanıkta akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı, suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu ifade edilmişti.

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