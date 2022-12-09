8 Aralı Cuma günü TV yayın akışında; Camdaki Kız, Aldatmak, Balkan Ninnisi, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, ve Masterchef Türkiye gibi birçok yapım yer aldı. İşte 8 Aralık Cuma dünün AB ve Total reyting sıralaması...